В МИД заявили, что РФ не будет приглашать власти США на будущие парады Победы
Рябков: власти США не будут приглашены на будущие парады Победы в РФ
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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что Россия не будет приглашать власти США на будущие парады Победы, сообщает ТАСС.
Рябков заявил, что власти Штатов дошли до отрицания правды о Второй мировой войне.
«В своей погоне за все новыми и новыми нарративами, лишь бы очернить Россию, американцы отрицают ключевую роль Советского Союза в победе над нацистской Германией. Они не способны изменить свой подход, и поэтому мы и приглашать их не будем»
Сергей Рябков
замглавы МИД РФ
По его словам, если произойдут изменения в плане появления здравого смысла в подходе официального Вашингтона, тогда ситуация может измениться. Но на данный момент признаков этого нет.