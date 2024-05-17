В МИД заявили, что РФ не будет приглашать власти США на будущие парады Победы

Рябков: власти США не будут приглашены на будущие парады Победы в РФ

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что Россия не будет приглашать власти США на будущие парады Победы, сообщает ТАСС.

Рябков заявил, что власти Штатов дошли до отрицания правды о Второй мировой войне.

«В своей погоне за все новыми и новыми нарративами, лишь бы очернить Россию, американцы отрицают ключевую роль Советского Союза в победе над нацистской Германией. Они не способны изменить свой подход, и поэтому мы и приглашать их не будем» Сергей Рябков замглавы МИД РФ

По его словам, если произойдут изменения в плане появления здравого смысла в подходе официального Вашингтона, тогда ситуация может измениться. Но на данный момент признаков этого нет.