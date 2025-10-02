В МИД России опровергли информацию о якобы массовом возврате украинских детей

сегодня в 13:39

Мария Захарова: Зеленский продолжает лгать о возвращенных из России детях

2 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «чудовищной выдумкой» слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы имевшем место возвращении 1600 украинских детей из России, сообщает kp.ru .

«Он продолжает лгать о возвращенных из России детях в количестве 1600 ребят. <…> Это очередная чудовищная, бессовестная, бездушная выдумка», — подчеркнула дипломат.

Захарова отметила, что официальные российские органы не располагают данными, подтверждающими массовый характер возвращения детей, и что распространение подобных сведений формирует искаженное представление о реальной ситуации.

Представитель МИД также акцентировала внимание на том, что подобные заявления, вероятно, служат целям внутренней и внешней политической пропагнады Киева, уводя фокус внимания от реальных проблем гуманитарного и социального характера.

