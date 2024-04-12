В МИД РФ вызван посол Франции Пьер Леви

Министерство иностранных дел РФ вызвало французского посла в Москве Пьера Леви из-за высказываний главы МИД республики Стефана Сежурне о нежелании Парижа вести переговоры с Россией. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Ранее французский министр иностранных дел заявил, что страна не желает вести диалог с российским руководством, так как оно якобы публикует ложные сведения.

«12 апреля в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Французской республики в РФ Пьер Леви», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что Леви указали на неприемлемость высказываний Сежурне, так как они не имеют ничего общего с действительностью.

В МИД РФ добавили, что расценили заявление Сежурне как сознательное и продуманное действие Парижа, которое направлено на подрыв возможности любого диалога между двумя государствами.

Ранее в МИД России прибыл временный поверенный в делах Италии в Москве Пьетро Сферра Карини. При этом точная причина визита итальянского дипломата не уточняется.