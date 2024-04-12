В МИД РФ прибыл временный поверенный в делах Италии в России

Временный поверенный в делах Италии в Москве Пьетро Сферра Карини приехал в российский МИД, точная причина визита дипломата не уточняется, сообщает ТАСС .

Возможным поводом для приезда Карини в Министерство иностранных дел связано с приближающимся завершением работы посла Италии в России Джорджо Стараче.

По данным источника агентства, он проходит процедуру одобрения его преемника во главе итальянского посольства.

Ранее сообщалось, что МИД РФ вызывал поверенных Латвии, Литвы и Эстонии. По словам Марии Захаровой, тогда вопрос был связан с обеспечением безопасности на выборах президента России.