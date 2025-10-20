В МИД РФ раскритиковали Каллас за слова про саммит в Будапеште

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала неумными заявления главы Евродипломатии Кая Каллас о переговорах президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом в Будапеште, сообщает РИА Новости .

Ранее глава европейской дипломатии назвала «не совсем приятным» для Брюсселя предстоящий визит Путина в столицу Венгрии для переговоров с Трампом. Также Каллас выразила надежду, что в Будапеште состоится встреча российского и украинского лидеров, при этом поддержав мирные усилия главы Белого дома.

«Ну посмотрите, от дипломатии там нет ничего. Не то что ни следа не осталось, там просто изначально ничего не было. <…> Хочется задать вопрос. Кто-то ей поручал это говорить?» — сказала Захарова.

Она выразила удивление, что Каллас обладает полномочиями и возможностями управлять внешней политикой Евросоюза и говорить от имени европейских западноевропейских стран.

По словам представителя МИД РФ, экс-глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель являлся настоящим профессионалом, но на сегодняшний день на эту должность нет подходящего кандидата.

Захарова выразила уверенность, что общественность и выдающиеся деятели ЕС в отчаянии от подобных заявлений. Однако «этот процесс» не удается остановить никому.

