В МИД Польши назвали недружественным жестом закрытие Германией границ

Политик прямо заявил об этом в эфире радиостанции Zet. По его словам, закрытие Германией границ может негативно повлиять на отношения с Польшей.

Бартошевский отметил, что о решении Берлина Варшава узнала внезапно. Никакого предупреждения о закрытии границ не было. Замглавы МИД добавил, что на это решение будет ответная реакция.

Он также заявил, что Германия должна была посоветоваться сначала со своими соседями. По словам Бартошевского, решение Берлина «вызовет хаос на границах», и в этом немецкое правительство может винить только себя.

Еще он назвал проводимую ранее политику экс-канцлера Германии Ангелы Меркель в отношении беженцев «катастрофической».

В понедельник глава МВД ФРГ Нэнси Фезер распорядилась ввести временные меры контроля на всех сухопутных границах страны. Они будут направлены на снижение притока мигрантов и на борьбу с террористической угрозой.