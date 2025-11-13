В Луховицах завершили работу над граффити с пятиэтажный дом

В городе Луховицы на стене жилого дома появилось большеразмерное граффити. Рисунок сделан на патриотическую тему. Он посвящен участникам специальной военной операции, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Граффити сделали на стене жилого дома № 20/2 на улице Жуковского. Художник Сергей Салин изобразил собирательный образ участника специальной военной операции. По задумке, эта работа призвана отдать дань уважения тем, кто стоит на страже Отечества и защищает его интересы.

С идеей создания такого граффити выступили администрация округа и местная Ассоциация ветеранов специальной военной операции. Инициативу поддержали окружные депутаты.

«Замечательный проект. Он очень важный, потому что мы должны отдать честь и сказать слова благодарности воинам, которые защищают нашу страну на СВО. Когда задумывались, что сделать, рассматривали много вариантов. Наш депутатский корпус с удовольствием поддержал эту идею. На мой взгляд, здорово получилось. Впоследствии у нас появится мемориальный комплекс в память о наших воинах, а на сегодня это первый такой значимый проект, и очень хорошо получилось. Люди позитивно воспринимают, всем очень нравится. Спасибо и администрации, и тем, кто реализовывал проект, и художникам», — сказал председатель Совета депутатов муниципального округа Луховицы Геннадий Воронин.

В честь завершения работ по созданию граффити у дома собрались представители администрации, активисты Совета ветеранов и общественной организации «Боевое братство», юнармейцы, молодежь.

Глава муниципального округа Луховицы Сергей Тимохин отметил значимость этого проекта для города и подчеркнул, что территория у дома, где недавно велись земляные работы, будет благоустроена. Также он призвал жителей бережно и уважительно относиться к рисунку.

«Не позволяйте хулиганам это нам испортить, и однозначно есть штрихи, которые надо доделать. Возможно, погода пока не позволяет, но обязательно это надо сделать», — отметил глава муниципального округа Луховицы Сергей Тимохин.

В планах у администрации сделать еще серию большеразмерных граффити, чтобы эти рисунки стали украшением города и напоминали луховичанам о важных темах, которыми живет округ и вся страна.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.