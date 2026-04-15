В Ливане объявят недельное перемирие с Израилем

сегодня в 17:33

Al Mayadeen: решение о перемирии в Ливане приняли под давлением Тегерана

В Ливане в ночь на 15 апреля планируют объявить режим прекращения огня сроком на неделю. Он будет действовать между Ливаном и Израилем, пишет газета «Известия» .

О введении перемирия сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на высокопоставленный иранский политический и военный источник. По его данным, решение приняли под давлением Тегерана.

Режим прекращения огня будет действовать до окончания перемирия между Ираном и США. Таким образом, договоренности по ливано-израильскому направлению связаны с более широким региональным соглашением.

При этом источник не исключил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может сорвать договоренности.

Накануне Израиль начал новую военную операцию против Ливана. 14 апреля Армия обороны Израиля сообщила о наступлении на приграничный город Бинт-Джубайль в провинции Набатия.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.