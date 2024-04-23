В Латвии откажутся от изучения в школах русского как второго иностранного
В Латвии отменят изучение русского в школах как второго иностранного с 2026 года
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Правительство Латвии сообщило о решении отказаться от изучения в школах русского языка как второго иностранного с учебного года, который начинается в 2026 году, сообщает ТАСС.
В правительстве уточнили, те ребята, которые выбрали русский как второй иностранный, до 1 сентября 2025 году смогут его учить до завершения учебной программы в школе.
В дальнейшем вместо русского языка ученикам предложат официальные языки Евросоюза, стран Еврозоны.
Также школьники смогут выбрать иностранный язык, регулируемый межправительственными соглашениями об образовании.