В Кремле жестко отреагировали на слова Турции о вступлении в ядерную гонку

Песков заявил, что РФ обратила внимание на заявление Турции по ядерной гонке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Он сказал, что страна может вступить в ядерную гонку, сообщает RT .

«Мы, конечно, обратили внимание на это заявление», — заявил Песков.

9 февраля Фидан заявил, что Турция будет вынуждена вступить в гонку ядерных вооружений. Анкара пойдет на такой шаг, если в регионе у одной из стран появится ядерное оружие (ЯО). Так дипломат прокомментировал вероятность возникновения ядерного оружия у Ирана.

Фидан сказал, что вопрос необходимо рассматривать на фоне общей стратегической ситуации. Турция не хочет, чтобы в регионе произошли изменения, нарушающие баланс силы. Государства, которые имеют проблемы с Ираном, захотят получить ядерное оружие. В таком случае Анкара присоединится к такой гонке.

