В Кремле желают прояснить слова вице-президента США об отправке войск на Украину

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Песков: рассчитываем получить разъяснения слов Вэнса о войсках США на Украине

После того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс высказался о возможности давления на Россию с помощью военных, в Кремле потребовали разъяснить его слова. Вашингтону придется дать дополнительную информацию, сообщает «Царьград» .

Ранее Вэнс отметил, что Штаты могут рассмотреть вариант отправки своих войск на Украину в случае, если Москва будет вести переговоры «недобросовестно».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указал на необходимость пояснений подобных слов с американской стороны.

В ходе пресс-конференции Песков обозначил, что Кремль, безусловно, ожидает дальнейшую реакцию Штатов на подобные заявления.