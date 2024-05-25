В Кремле заявили об отсутствии потребности в мобилизации

Песков: Путин неоднократно говорил, что потребности в мобилизации нет

Ранее британское издание Financial Times (FT) сообщало, что российские власти могут прибегнуть к новой волне мобилизации к концу текущего или началу следующего года.

«Вряд ли FT понимает реальную картину, можно только сказать, вы знаете, что у нас очень активно идет и продолжается набор добровольцев контрактников, он идет на ежедневной основе», — заявил пресс-секретарь президента России.

Он добавил, что глава государства Владимир Путин неоднократно говорил, что потребности в новой волне мобилизации в России нет.

21 сентября 2022 года в России объявили частичную мобилизацию. В ряды Вооруженных сил РФ были призваны около 300 тыс. резервистов с боевым опытом.

Ранее Песков Песков высказался по поводу продолжительности специальной военной операции. Он подчеркнул, что СВО продлится до того момента, пока Россия не достигнет всех поставленных целей.