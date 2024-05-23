Песков озвучил условие для завершения СВО
Песков: Россия будет продолжать СВО, пока не достигнет своих целей
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал комментарий по поводу продолжительности специальной военной операции, сообщает РИА Новости.
По словам Пескова, РФ продолжил специальную военную операцию.
Пресс-секретарь отметил, что СВО продлится до того момента, пока Россия не достигнет всех поставленных целей.
Ранее пресс-секретарь президента прокомментировал решение Норвегии о запрете въезда для русских туристов. Он назвал его дискриминационным.