Песков озвучил условие для завершения СВО

сегодня в 18:31

Песков: Россия будет продолжать СВО, пока не достигнет своих целей

По словам Пескова, РФ продолжил специальную военную операцию.

Пресс-секретарь отметил, что СВО продлится до того момента, пока Россия не достигнет всех поставленных целей.

Ранее пресс-секретарь президента прокомментировал решение Норвегии о запрете въезда для русских туристов. Он назвал его дискриминационным.