Песков прокомментировал решение Норвегии о запрете въезда для русских туристов

С 29 мая Норвегия будет отказывать россиянам в получении туристической визы для въезда. Об этом власти страны публично заявили ранее. Попасть туда можно будет только по работе, учебе или для посещения родственников.

Официальный представитель Кремля заявил, что данное решение — это дискриминация.

«Конечно же, решение дискриминационное», — сказал Песков.

Ранее Песков высказался по поводу заявления Госсекретаря США Блинкена, который считает, что народу Ирана будет только лучше от смерти президента Эбрахима Раиси. Пресс-секретарь президента РФ назвал неловкими и хамскими слова американского политика.