Норвегия ввела новые ограничения для российских туристов

Власти Норвегии ввели новые ограничения для россиян, которые приезжают в страну в туристических и иных целях «непервостепенной важности». Им будет отказано во въезде, сообщает РИА Новости .

Исключение могут сделать для граждан РФ, которые приезжают к родственникам, на работу или учебу.

По информации из постановления правительства страны, новые правила вступают в силу в Норвегии с 29 мая.

Ранее норвежские власти приняли решение повысить помощь Украине и выделить на это еще 635,5 млн долларов. Премьер страны Йонас Гар Стере считает, что помощь Киеву сопряжена с безопасностью и стабильностью в ЕС и в королевстве.