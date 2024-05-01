Норвегия дополнительно выделит Украине 635,5 млн долларов

Норвежские власти приняли решение увеличить помощь Украине и выделить дополнительно 635,5 млн долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра страны Йонаса Гар Стере.

Таким образом общая сумма поддержки достигнет почти 2 млрд долларов в текущем году.

«Мы увеличим поддержку Украины в 2024 году на семь миллиардов крон… Это означает, что общая сумма помощи в рамках Нансеновской программы в текущем году составит 22 миллиарда крон», — заявил Стере.

Норвежский премьер добавил, что помощь Украине сопряжена с безопасностью и стабильностью в Европе и в самом королевстве. Стере добавил, что 545 млн долларов из новой суммы пойдут на военные нужды. Остальные деньги отправят на гражданскую программу.