27 июля: какой сегодня праздник, что было в этот день

С профессиональным праздником в РФ сегодня поздравляют работников торговли и МФЦ. А также 27 июля считается Днем рождения гамбургера. В ДНР сегодня вспоминают детей — жертв войны в Донбассе.

День работника торговли в России

Его празднуют в четвертую субботу июля. Со времен Древней Руси торговля очень важна в экономической и даже политической жизни страны.

Профессия продавца постепенно, с развитием рынка, стала распространенной и востребованной. В средние века торговлей занимались только мужчины, однако сейчас большинство работников отрасли — женщины.

Сейчас в стране работники торговли могу получить звания заслуженного торгового работника РФ. Его присваивают специалистам частной, кооперативной и государственной торговли за большой вклад в развитие форм и методов торговли.

Торговля находится на лидирующих позициях и обеспечивает заметную часть налоговых поступлений в бюджет страны.

День работника МФЦ в России

Именно 27 июля –профессиональный праздник у сотрудников российских многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Дата выбрана неслучайно — 27 июля 2010 года вступил в силу федеральный закон № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Это основной нормативный документ, регулирующий деятельность центров.

Идея создания такой структуры на территории РФ звучала еще в 2000-х годах. Первый центр «Мои документы» открыл двери для столичных посетителей в августе 2011 года. Сейчас МФЦ входит в категорию бюджетных учреждений страны. Центры предоставляют государственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна».

За услугами в центры обращаются люди разных возрастов, социальных групп и профессий. Всем им помогают быстро и без лишнего вмешательства сделать документы.

День памяти детей — жертв войны в Донбассе

11 июля 2022 года глава ДНР Денис Пушилин подписал соответствующий указ. Дата установлена для увековечивания памяти детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем украинских военизированных формирований.

Он стал символом скорби и надежды. Это день, когда вспоминают тех, кто потерял детство, семьи и иногда даже жизнь. Это время, чтобы задуматься о будущем и о том, как люди могут предотвратить подобные трагедии.

День памяти поэта Михаилa Лермонтовa

В день трагической гибели Лермонтова, люди по всей стране вспоминают его творчество, отдают дань уважения его таланту и вспоминают о его вкладе в развитие русской литературы.

Он погиб на дуэли 27 июля 1841 года, которая произошла после ссоры с Николаем Мартыновым. Они стрелялись у подножья пятигорской горы Машук. Поэту было 26 лет. Его гибель потрясла современников и оставила неизгладимый след в истории русской культуры.

Несмотря на короткую жизнь, Лермонтов успел создать множество шедевров, которые до сих пор читаются и изучаются в школах и университетах.

Первые стихи Лермонтов написал в 14 лет. А его творческая деятельность продолжалась 13 лет. Кроме того, Он играл на скрипке, рояле, пел, сочинял музыку, решал сложные математические задачи, был сильным шахматистом и занимался живописью.

День памяти преподобного Стефана Махрищского

Православные христиане поминают в этот день друга и собеседника Сергия Радонежского Стефана Махрищского. Он родился в Киеве и принял монашество в Киево-Печерском монастыре.

Ища безмолвия, он отправился за 35 верст от Троице-Серигевой лавры в Махрище, где по благословению святителя Алексия, митрополита Московского, основал обитель в честь Святой Троицы. Из-за ненависти владельцев соседних земель он был вынужден отправиться на реку Авнежу в 60 верстах от Вологды, где основал новую обитель.

Вернувшись оттуда в Махрище, он учредил общежитие. Преподобного не стало в 1406 году.

День Акилы

В этот день принято вспоминать апостола от семидесяти Акилу. По своему происхождению он был иудеем из Понта, долгое время жил в Риме, но был изгнан оттуда по велению императора Клавдия.

В Коринфе он познакомился с апостолом Павлом, который обратил его в христианство. Вместе со своей супругой Присциллой Акила проводил дома богослужения и распространял христианскую веру.

На Руси в этот день было принято угождать невидимому духу Полевому, который считался хозяином полей. Для этого у последней полосы жатвы оставляли горшок каши, а на самой полосе — пучок ржи. Обряд считался залогом хорошего урожая в следующем году.

Второе название дня — Дозоры — происходит из-за того, что погода в этот день становилась переменчивой, а на поля налетали сильные ветры и приходилось сторожить урожай. Крестьяне считали, что в вихрях летает нечистая сила.

День рождения гамбургера

27 июля 1900 года американский гастроном Луи Лессинг в городе Нью-Хейвен продал первый гамбургер. Именно создал его — положил традиционный немецкий бифштекс между двумя круглыми булочками, добавил соус и листик салата. Именно в таком виде гамбургер стал символом гастрономии Нового Света.

Популярными гамбургеры стали в 1904 году на Всемирной выставке в Сент-Луисе. Однако еще в течение 30 лет американцы все равно продолжали есть хот-доги, жареных цыплят и пиццу.

В 1930 году канзасец Уолтер Андерсон основал первую сеть закусочных White Castle Hamburger, в меню которых входили гамбургеры. Они были основным блюдом.

Сейчас гамбургеры можно встретить в меню различных ресторанов быстрого питания по всему миру. Безусловно, это одно из самых популярных блюд в этой категории.

Презентация инсулина

Канадский физиолог Фредерик Грант Бантинг в 1920 году работал над созданием вакцины против сахарного диабета. Он заметил, что при препятствовании выделению пищеварительного сока из поджелудочной железы у собак, железистые клетки вскоре погибают, а островки остаются живыми. При этом сахарный диабет у животных не развивается.

Летом 1921 года для проведения исследований он добился выделения ему 10 собак. Уже 27 июля он представил новый препарат «айлетин», позднее получивший название «инсулин».

В 1923 году Бантингу была присуждена Нобелевская премия за совершенное открытие. Полученные средства он разделил со своим помощником. Патент на инсулин продали Торонтскому университету за 1 доллар, после чего препарат начали производить в промышленных масштабах.

Открытие Волго-Донского канала

Впервые соединить Волгу и Дон в месте их наибольшего сближения предпринял попытку турецкий султан Селим II, который направил вверх по Дону 22 тыс. солдат, чтобы прорыть канал между обеими реками. Однако через месяц от затеи отказались. Следующим создать канал попытался Петр I. Работы стартовали в 1697 году, однако из-за Северной войны со Швецией их позднее свернули.

В феврале 1948 года работы возобновили. Ими руководил строитель и гидротехник Сергей Жук, который возглавлял строительство Беломоро-Балтийского канала и канала Москва-Волга. Канал прокладывали политзаключенные, на это ушло 4,5 года. Воды Волги и Дона соединились 31 мая 1952 года, с 1 июня началось движение судов, а официальное открытие состоялось 27 июля, когда ему присвоили имя Владимира Ленина.

Протяженность канала составляет 101 км. Средняя продолжительность навигации на нем достигает примерно 211 суток, в течение которых проходит до 5 тыс. судов.

День рождения Александра Дюма-сына

Прославленный французский писатель Александр Дюма не состоял в браке с портнихой, у которой от него 27 июля 1824 года родился сын. Однако дал ему свою фамилию и позаботился о предоставлении ребенку хорошего образования.

Под влиянием отца мальчик увлекся литературой и уже в 18 лет начал писать стихотворения для периодических изданий. В 1847 году он выпустил первый стихотворный сборник «Грехи юности», затем писал повести и рассказы.

Через год в свет вышел роман Александра Дюма-сына «Дама с камелиями», который принес ему известность. В 1952 году он создал по нему пьесу, которую ставили в театрах всего мира. На сюжет романа также была написана опера Джузеппе Верди «Травиата».

Следующие романы — «Диана де Лис», «Полусвет», «Денежный вопрос» — принесли ему славу талантливого романиста. В пьесе «Понятия мадам Обре» он выступил за равноправие женщин и снисходительность к их прошлому. Писатель умер в Париже 27 ноября 1895 года.

Именины

Именины в этот день празднуют Иван, Ираклий, Константин, Николай, Петр, Степан и Федор.