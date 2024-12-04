В Кремле заявили, что оснований для переговоров России и Украины пока нет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что оснований для переговоров Москвы и Киева пока нет. При этом многие страны предлагают стать площадкой для такого диалога, сообщают « Известия ».

«Мы признательны всем странам за такую добрую волю, в том числе и Катару», — подчеркнул представитель Кремля.

По словам экспертов, после возвращения в Белый дом Дональда Трампа воззрения Украины на возможные условия завершения конфликта могут стать более гибкими.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что если Украину примут в НАТО, это станет угрозой для безопасности России.

Российский лидер отметил, что Москва готова к переговорам с Киевом, но на прежних условиях, включая отказ Украины вступать в НАТО.