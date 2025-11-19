сегодня в 22:24

В Кремле видят публикации СМИ о плане Трампа по украинскому урегулированию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видят публикации СМИ о плане американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, пишет ТАСС .

«Мы видим сообщения в СМИ. Мы видим, читаем сообщения в СМИ, и нам нечего добавить нового», — отметил представитель Кремля.

Согласно публикации Axios, ссылающейся на американские и российские источники, 28-пунктный документ структурно разделен на четыре ключевых блока: мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной.

Переговоры ведут специальный посланник Трампа Стив Уиткофф и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который посещал Вашингтон в октябре.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.