В Кремле состоялась встреча лидеров России и Мадагаскара
Фото - © Сергей Бобылев/РИА Новости
В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с лидером Возрождения Республики Мадагаскар Микаэлем Рандрианириной. Политик прибыл в Москву с официальным визитом, сообщает Кремль.
Во время переговоров стороны обсудили текущее положение дел в двусторонних отношениях и возможности их дальнейшего развития в разных сферах. Также были затронуты некоторые злободневные темы.
Российский президент отметил наличие множества перспективных направлений для совместной работы двух стран. Среди них он назвал образовательную сферу, медицину и здравоохранение, энергетический сектор, геологическую разведку и аграрную отрасль.
«Хотел бы отметить, что у нас много интересных направлений взаимодействия: это и сельское хозяйство, геологоразведка, энергетика, медицина, здравоохранение, образование — ваши молодые люди проходят подготовку в высших учебных заведениях России, многие уже получили высшее образование и хорошую квалификацию», — сказал Путин.
Глава государства также выразил готовность продолжать расширять гуманитарное сотрудничество и взаимодействовать на международных платформах, в первую очередь в рамках ООН.
