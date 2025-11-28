В Кремле призвали «готовиться к худшему»

Песков: надо всегда готовиться к худшему, но надеяться на лучшее

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал текущую геополитическую обстановку и растущую милитаристскую активность западных стран. Он уверен, что Россия должна быть готова к любому, даже «худшему» развитию событий, сообщает РИА Новости .

В эфире Первого канала Песков подчеркнул необходимость сочетания миролюбивых устремлений с готовностью к негативным сценариям. Отвечая на вопрос о том, чего стоит ожидать россиянам на фоне милитаризма Запада, представитель Кремля сделал отсылку на латинское крылатое выражение — «хочешь мира, готовься к войне».

«Нужно, конечно же, желать мира, но готовиться к войне. Надо всегда, всегда готовиться к худшему, но надеяться на лучшее», — сказал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента также высказался о проведении переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

