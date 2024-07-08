В Кремле ответили, передал ли Путин послания Западу через Орбана

Песков: Путин не передавал послания для Запада через Орбана

В Кремле рассказали, что президент РФ Владимир Путин не передавал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану послание, чтобы он озвучил его западным лидерам. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает «ФедералПресс» .

«Нет. Господин Орбан действительно предпринимает серьезную инициативу с тем, чтобы, опираясь на первоисточники, сопоставить позиции разных сторон», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля также подчеркнул, что Россия оценила старания Орбана по достижению мира на Украине. По словам Пескова, действия главы венгерского правительства высоко оценил Владимир Путин.

Между тем Орбан заявил, что после визита в Пекин отправится в Вашингтон. В китайской столице политик встречался с председателем КНР Си Цзиньпином.