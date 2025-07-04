Миф опровергнут: ученые из США проверили склонность левшей к творчеству

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Исследование: склонность левшей к креативности — это миф

Ученые Корнелльского университета в США провели исследование, согласно которому распространенное мнение о связи между преобладающей левой рукой и творческими способностями человека оказалось ложным, сообщает сайт «Узнай.ру» .

Как уточняет издание Psychonomic Bulletin and Review, левши не обладают какими-либо преимуществами, а иногда лучшие результаты в творческих профессиях демонстрируют люди, лучше владеющие правой рукой.

Леворукость не дает значимых преимуществ при стандартных тестированиях дивергентного мышления. Речь идет об умении придумывать множество разноплановых идей для решения одной проблемы. Иногда исследователи отмечали небольшое преимущество правшей.

По словам доцента психологии Дэниела Касассанто, ложную ассоциацию создало популярное представление о большом количестве леворуких художников и музыкантов.