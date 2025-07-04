Супруге клинского военнослужащего привезли награду мужа с ЛБС

В ходе июньского гуманитарного конвоя Команда Администрации городского округа Клин встретилась более чем с сотней клинских военнослужащих, участвующих в проведении СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ребятам на разные участки фронта отвезли все необходимое — от тяжелого вооружения до угощений к столу домашнего приготовления, детских писем и поделок. Военнослужащему Далеру с позывным «Морг» передали тепловизор, а он, в свою очередь, попросил Главу округа передать своей жене и 14-летнему сыну заслуженную награду — медаль «За храбрость» и личный жетон с говорящим девизом «Где мы, там Победа».

Сейчас военнослужащий Далер находится на направлении ДНР. За безупречное несение службы уже имеет ряд ведомственных наград Министерства обороны РФ, а теперь первая государственная награда.

«Он меня долго готовил к решению уйти на СВО. Мы это часто обсуждали и он всегда разговор заканчивал фразой: Ты хочешь, чтобы они пришли сюда, к нам? Нет, и я нет, значит надо идти и бить их там. В июне 2023 года заключил контракт с Минобороны и до сих пор служит. Был сильно ранен, восстановился и снова там, защищает нашу Родину. Мы с сыном все понимаем. Такая женская судьба — ждать. Но я за своим мужем, как за каменной стеной», — рассказала Мария А., супруга военнослужащего, получившая от Главы округа Алены Дмитриевны Сокольской награду мужа.

Муниципалитет оказывает всестороннюю поддержку семьям участникам СВО. В ходе состоявшейся беседы обсуждались вопросы оказания семье помощи в сферах, обозначенных в личном общении.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.