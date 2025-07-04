Врач ответил, как оказать первую помощь человеку при укусе клеща

Эксперт отметил, что анаплазмоз может протекать и вовсе без симптомов, а может сопровождаться температурой, слабостью, тошнотой и рвотой. Переносчиками заболевания являются «южные клещи», но из-за аномально теплых зим они появились и в средней полосе России.

«Надо понимать, что клещи вообще являются переносчиками достаточно много заболеваний: это и клещевой энцефалит, и болезнь Лайма. Их действительно много, и распространенность идет повсеместная», — предупредил специалист в эфире радио Sputnik.

По мнению Прокофьева, у клещей нет особого ареала обитания, так как их переносят птицы и животные, из-за чего происходит большое распространение. Но также рост популяции клещей и заболеваний напрямую связан с изменением климата, тропического потепления.

При укусе клеща врач рекомендовал незамедлительно обращаться к специалистам, но и первая помощь также очень важна. Для начала стоит обработать сам укус: обратиться в травмпункт или воспользоваться йодом. Это может быть йодный раствор бетадина или спиртовой раствор, также есть определенные противовирусные и антибактериальные препараты, но их принимать следует только по назначению врача.