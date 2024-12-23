В Кремле не подтвердили: Песков ответил на сообщения о планах жены Асада уехать

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге заявил, что сообщения в СМИ о планах супруги бывшего президента Сирии Асмы Асад уехать из РФ не соответствуют действительности, сообщает Газета.ru.

The Jerusalem Post 22 декабря написала, что супруга Асада осталась недовольна жизнью в Москве, подала на развод и запросила в суде специальные разрешение на выезд в Лондон, а власти рассматривают ее заявление.

По данным СМИ, Асма имеет двойное гражданство Сирии и Великобритании, она родилась и выросла в столице Соединенного Королевства, а в Сирию переехала в 2000 году в возрасте 25 лет и тогда же вышла замуж за экс-президента Башара Асада.

Бывший лидер Сирии находится под строгими ограничениями: он не имеет право заниматься политической деятельностью и покидать Москву. Здесь ему предоставлено политическое убежище.