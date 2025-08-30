Согласно инсайдерским свидетельствам, монарх, хотя и не имела права голоса, категорически не поддерживала идею выхода Великобритании из Евросоюза.

В узком кругу она позволяла себе резкие оценки, заявляя: «Мы не должны покидать ЕС» и метафорически добавляя: «Лучше оставаться с дьяволом, которого ты знаешь».

При этом Букингемский дворец в 2016 году сознательно не стал опровергать провокационную публикацию The Sun с заголовком «Королева поддерживает Brexit», поскольку опровержение было бы расценено как поддержка противоположной позиции.

Как отмечает автор, Елизавета II, критикуя отдельные аспекты работы «брюссельской бюрократии», считала европейскую интеграцию фундаментальным элементом послевоенного миропорядка. Бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон подтверждал: она рассматривала ЕС как необходимый институт, несмотря на его недостатки. Теперь становится очевидным: будь у королевы право голоса на референдуме 2016 года, она проголосовала бы за сохранение членства в Евросоюзе, что могло бы изменить ход британской истории.