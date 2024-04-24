В КНДР сравнили помощь США с психотропным веществом для Украины

Замминистра иностранных дел КНДР Им Чхон Ир считает, что зона спецоперации стала кладбищем для вооружений Штатов и НАТО. Об этом сообщает Газета.ru .

Им Чхон Ир также считает, что новая военная помощь Киеву является только «психотропным веществом» для него, так как Украина идет к краху в конфликте.

Как уточнил замминистра, Вашингтон пытается выполнить две задачи в зоне конфликта. Первое — это использование Киева для стратегического сдерживания Москвы. Второе — удовлетворение интересов американских военных монополий с помощью финансирования ВСУ.

Дипломат добавил, что уже ничто не сможет помочь украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и его режиму в конфликте с Россией.

По словам Им Чхон Ира, любая поддержка Украины со стороны Штатов уже не сможет остановить продвижение ВС РФ.