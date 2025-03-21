В КНДР провели испытания ракеты ПВО новой модели

«Главное управление ракетостроения КНДР 20 марта произвело опытный запуск оружейной системы противовоздушной ракеты новой модели, направленный на проверку ее комплексной боевой способности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предприятие военной промышленности начало производство новой модели.

Ранее сообщалось, что США и Южная Корея проводят совместные военные учения Freedom Shield, отрабатывая захват ключевых подземных объектов КНДР и туннелей. В четырехдневных маневрах задействованы около 370 человек, а также робопсы Swede и робот Talon для обнаружения и нейтрализации самодельных бомб.