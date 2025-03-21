В КНДР провели испытания ракеты ПВО новой модели
КНДР провела испытания противовоздушной ракеты новой модели, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию «Голос Кореи».
«Главное управление ракетостроения КНДР 20 марта произвело опытный запуск оружейной системы противовоздушной ракеты новой модели, направленный на проверку ее комплексной боевой способности», — говорится в сообщении.
Отмечается, что предприятие военной промышленности начало производство новой модели.
Ранее сообщалось, что США и Южная Корея проводят совместные военные учения Freedom Shield, отрабатывая захват ключевых подземных объектов КНДР и туннелей. В четырехдневных маневрах задействованы около 370 человек, а также робопсы Swede и робот Talon для обнаружения и нейтрализации самодельных бомб.