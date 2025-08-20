В Киево-Печерской лавре при реставрации хотят провести «дерусификацию» росписи

Реставраторы намерены «дерусифицировать» росписи Успенского собора в Киево-Печерской лавре. Сообщается, что с росписи хотят убрать все «неисторические» фигуры, пишет РБК со ссылкой на и. о. генерального директора заповедника Светлану Котляревскую.

«По научно-архитектурным стандартам Успенский собор не является историческим зданием, поскольку его разрушили во времена Второй мировой войны. Храм десятилетиями стоял развалиной. Отстроили собор около 20 лет назад почти с нуля», — отметила Котляревская.

По словам Котляревской, во время реставрации Успенского собора, когда в лавре проживали представители Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), были добавлены портреты руководства этой церкви рядом с историческими персонами, связанными с лаврой. Именно по этой причине реставраторы удалят «неисторические» фигуры.

Котляревская считает, что сохранение на росписях только исторических фигур может стать наглядным примером «дерусификации» Успенского собора.

Служба безопасности Украины неоднократно проводила проверки в УПЦ МП с начала СВО. В ноябре 2022 года спецслужбы обнаружили литературу с пророссийским содержанием в Киево-Печерской лавре и других монастырях. По информации ведомства, эти материалы использовались для распространения идеологии «русского мира» среди учащихся семинарий и приходских школ.