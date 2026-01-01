В Киеве задержана бывшая заведующая детским садом из Макеевки

В Киеве силовые структуры задержали 64-летнюю женщину, в 2014 году занимавшую пост заведующей детским садом в макеевке Донецкой Народной Республики, сообщает РИА Новости.

Согласно данным украинской прокуратуры, она приехала в столицу для оформления пенсии и получения загранпаспорта.

Следствие утверждает, что после 2014 года женщина продолжила руководить дошкольным учреждением, но уже в соответствии с российским законодательством. В обвинении указано, что под ее руководством в детском саду внедрялись федеральные образовательные стандарты, а воспитатели знакомили детей с российской историей и традициями. Украинские правоохранители квалифицировали эти действия как коллаборационную деятельность.

Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, ведется расследование.

