В Каракасе начались вооруженные столкновения у президентского дворца
В правительственном районе Мирафлорес в столице Венесуэлы Каракасе слышны стрельба и взрывы, сообщают СМИ.
Рядом с президентским дворцом замечены танки и бронетехника, над городом работает противовоздушная оборона. По предварительной информации, происходит попытка вооруженного переворота.
Вооруженное выступление инициировано сторонниками свергнутого президента Николаса Мадуро, недовольными решением врио главы государства Делси Родригес сотрудничать с администрацией США, уточняет Telegram-канал Mash.
Накануне президент Дональд Трамп заявил, что Родригес согласилась работать с Вашингтоном, предупредив, что в случае отказа «заплатит цену выше, чем Мадуро». Это вызвало раскол среди венесуэльских элит, особенно среди чавистов — последователей идеологии Уго Чавеса, к которым принадлежат Мадуро и его супруга.
Вечером 5 января Делси Родригес приняла присягу в качестве временного главы государства.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.