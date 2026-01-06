В Каракасе начались вооруженные столкновения у президентского дворца

Столкновения в Каракасе могут быть государственным переворотом

В правительственном районе Мирафлорес в столице Венесуэлы Каракасе слышны стрельба и взрывы, сообщают СМИ.

Рядом с президентским дворцом замечены танки и бронетехника, над городом работает противовоздушная оборона. По предварительной информации, происходит попытка вооруженного переворота.

Вооруженное выступление инициировано сторонниками свергнутого президента Николаса Мадуро, недовольными решением врио главы государства Делси Родригес сотрудничать с администрацией США, уточняет Telegram-канал Mash.

Накануне президент Дональд Трамп заявил, что Родригес согласилась работать с Вашингтоном, предупредив, что в случае отказа «заплатит цену выше, чем Мадуро». Это вызвало раскол среди венесуэльских элит, особенно среди чавистов — последователей идеологии Уго Чавеса, к которым принадлежат Мадуро и его супруга.

Вечером 5 января Делси Родригес приняла присягу в качестве временного главы государства.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.