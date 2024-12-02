В Канаде отреагировали на угрозы Трампа повысить въездные пошлины

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе встречи с победившим на выборах в США Дональдом Трампом пообещал усилить безопасность на границе двух стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBC.

Оттава закупит дополнительные беспилотники и полицейские вертолеты, нарастит штат специалистов на границе, говорится в сообщении.

Ранее Трамп заявлял о намерении ввести 25-процентные тарифы на все товары из Мексики и Канады из-за нелегальной иммиграции и ввоза наркотиков в США тз этих стран.

Трамп также пригрозил отказать в торговле странам БРИКС, в случае замены доллара при расчетах.