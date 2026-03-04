сегодня в 15:56

В Иране перенесли церемонию прощания с аятоллой Хаменеи

Прощание с аятоллой Али Хаменеи, который погиб в ходе операции США и Израиля против Ирана, отложили из-за многочисленных заявок на участие, сообщает РБК со ссылкой на иранское агентство IRNA.

Церемонию планировалось начать вечером 4 марта в молитвенном зале Имама Хомейни в Тегеране. Она должна была продлиться 3 дня.

Однако было принято решение отложить прощание с аятоллой. Глава Координационного совета исламской пропаганды Сейед Мохсен Махмуди отметил, что церемонию перенесли «из-за многочисленных обращений со всей страны» и большого количества заявок на участие.

По его словам, ожидается, что попрощаться с аятоллой придут «миллионы», потому надо подготовить соответствующую инфраструктуру.

86-летний верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля. Ранее совет аятолл выбрал Моджтаба Хаменеи, сына Али Хаменеи, следующим верховным лидером Ирана.

