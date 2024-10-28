В Грузии может произойти госпереворот

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Грузинский президент Саломе Зурабишвили и оппозиционные политические силы считают нелегитимными итоги выборов в парламент страны. Так они готовят почву для того, чтобы попытаться совершить государственный переворот, сказал спикер парламента страны Шалва Папуашвили, сообщает РИА Новости .

По словам политика, оппозиция продумала шаги заранее. Сначала она сказала, что итоги выборов в парламент были нелегитимными. Затем было придумано техническое правительство.

«Все это — сцена переворота», — сказал Папуашвили.

Политик отметил, что власти страны не допустят насильственной смены конституционного строя.

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. На них выиграла правящая партия «Грузинская мечта» с 53,93% голосов.

Ранее сообщалось, что оппозиционная политсила «Коалиция за перемены» не согласна с результатами выборов. Протесты в стране начались с 27 октября.