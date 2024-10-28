В Грузии может произойти госпереворот
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Грузинский президент Саломе Зурабишвили и оппозиционные политические силы считают нелегитимными итоги выборов в парламент страны. Так они готовят почву для того, чтобы попытаться совершить государственный переворот, сказал спикер парламента страны Шалва Папуашвили, сообщает РИА Новости.
По словам политика, оппозиция продумала шаги заранее. Сначала она сказала, что итоги выборов в парламент были нелегитимными. Затем было придумано техническое правительство.
«Все это — сцена переворота», — сказал Папуашвили.
Политик отметил, что власти страны не допустят насильственной смены конституционного строя.
Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. На них выиграла правящая партия «Грузинская мечта» с 53,93% голосов.
Ранее сообщалось, что оппозиционная политсила «Коалиция за перемены» не согласна с результатами выборов. Протесты в стране начались с 27 октября.