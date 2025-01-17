В Гренландии заявили о нежелании присоединения к США

Министр бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Гренландии Наая Натаниэльсен заявила, что остров не желает быть частью США, сообщает RT со ссылкой на The Washington Post.

«Мы не хотим быть частью Соединенных Штатов. Мы не датчане и не американцы», — отметила она.

При этом она указала на широкие возможности для заключения сделки, которая могла бы принести пользу обеим странам.

Натаниэльсен предложила США расширить сотрудничество в деловой сфере.

Ранее Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью США 7 января, когда дал пресс-конференцию в своей резиденции в Мар-а-Лаго. По мнению американского лидера, только присоединение к Штатам сделает остров снова великим.

Позднее генсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал заявление Трампа про Гренландию. Он назвал идею с присоединением не очень хорошей и попросил обратить внимание, что вряд ли это произойдет.