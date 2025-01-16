В Гренландии заявили, что страна хочет вступить в ООН

Депутат гренландского парламента, председатель крупнейшей в парламенте оппозиционной партии «Налерака» и экс-глава МИД острова (до 2021 года) Пеле Броберг заявил, что Гренландия хочет вступить в Организацию Объединенных Наций (ООН), сообщает РИА Новости .

«Что ж, мы хотим быть членами ООН», — заявил он.

Ранее Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью США 7 января, когда дал пресс-конференцию в своей резиденции в Мар-а-Лаго. По мнению американского лидера, только присоединение к Штатам сделает остров снова великим.

Позднее генсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал заявление Трампа про Гренландию. Он назвал идею с присоединением не очень хорошей и попросил обратить внимание, что вряд ли это произойдет.