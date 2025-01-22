В Гренландии не хотят из-за Трампа создавать свою национальную армию

Депутат Фенкер: Гренландия не собирается создавать свою армию

Гренландия не планирует создавать свою национальную армию. Однако, если какая-то армия будет работать в Гренландии, ей нужно будет уважать местные флаг, артефакты, язык и культуру, сообщил депутат от партии правительственной коалиции Сиумут Куно Фенкер.

«Нет. В Исландии, например, нет армии. И мы тоже не стремимся к созданию гренландской армии», — сказал Фенкер РИА Новости.

Он отметил, что находящиеся на острове солдаты США больше уважают местную культуру, чем военные Дании.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью Штатов. По мнению американского лидера, только присоединение к Штатам сделает остров снова великим.

Бывший экономист Федерального резервного банка Нью-Йорка Дэвид Баркер в интервью The New York Times оценил стоимость покупки Гренландии в сумму от 12,5 до 77 млрд долларов.