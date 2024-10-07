В Госдуме отреагировали на поставку Украине партии F-16

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев дал комментарий касательно получения Украиной первой партии истребителей F-16 от Нидерландов, сообщает RT .

Парламентарий выразил сомнения относительно того, что появление западных самолетов окажет значительное влияние на текущую ситуацию на фронте. Например, один из F-16 был сбит сразу же после взлета, отметил Журавлев.

Законодателю также не совсем ясно, имеют ли в виду голландские чиновники ту самую партию, или же речь идет о каких-то других самолетах — общее количество истребителей так и не установлено.

Вместе с тем Журавлев подчеркнул, что ВСУ берегут и скрывают «боевых соколов».

«Но мы выследим и ликвидируем каждый. Наши военные выполняют свою задачу», — заявил Журавлев.

Ранее стало известно, что Киев получил истребители F-16 от Амстердама.