В Госдуме объяснили, почему не доверяют новой инициативе Трампа по Украине
Фото - © скриншот
Инициатива США по созданию специального «Совета мира» для урегулирования украинского конфликта была встречена в России со скептицизмом. Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что подобные структуры на данный момент вызывают «мало доверия», пишет Газета.ru.
По данным издания Financial Times, администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает возможность формирования международного органа, в который должны войти представители России, Украины, Европы и НАТО. Основной задачей Совета, как предполагается, станет контроль за выполнением условий будущего мирного соглашения.
В связи с новостными публикациями Алексей Чепа провел параллель с аналогичной структурой, созданной ранее для сектора Газа, и выделил несколько критических моментов. По словам законодателя, подобные организации функционируют за счет огромных ежегодных взносов участников, а попытки «купить» мир делают его неустойчивым и несправедливым. Кроме того, у российского руководства остается множество вопросов к реальной эффективности и непредвзятости предлагаемого формата, признал Чепа.
«Если кто-то пытается мир построить за деньги, мне кажется, это не совсем будет устойчивый и справедливый мир», — полагает парламентарий.
Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что глава РФ Владимир Путин получил приглашение войти в состав аналогичного «Совета мира» по сектору Газа.
