В Госдуме назвали условие для отключения России от мирового интернета

Российский интернет могут отключить от мировой Сети при вмешательстве в парламентские выборы 2026 года, предположил первый зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа в беседе с изданием Газета.ru . Ранее Роскомнадзор получил право отключить российский интернет от общемирового при возникновении угрозы нарушения информационной безопасности.

Законодатель заявил, что ранее уже предпринимались попытки вмешательства в процесс голосования на выборах в России, но все хакерские атаки удавалось отбить. По мнению Чепы, в 2026 году количество таких кибератак будет еще выше.

«Здесь основную роль будет играть интернет. Как это не печально, как это не сложно, но они вынуждены будут, наверное, его останавливать. <…> В случае, если кто-то где-то попытается террористические или другие запрещенные действия совершать, [Россию могут отключить от мирового интернета]», — полагает народный избранник.

С 1 марта 2026 года Роскомнадзор, ФСБ и Минцифры смогут отключать Рунет от общемировой Сети при появлении «угроз устойчивости, безопасности и целостности» интернета. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление 6 ноября.

