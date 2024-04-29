В генконсульстве России прокомментировали убийство украинцев в Германии

Дипломаты из генконсульства России не подтвердили задержание россиянина из-за убийства украинцев в Германии, сообщает РИА Новости.

В Генеральном консульстве РФ в Бонне отметили, что нет подтверждения тому, что задержанный по обвинению в убийстве двух граждан Украины в немецком Мурнау является гражданином России.

При этом информации о задержании российского гражданина в генеральное консульство не поступало. Однако в средствах массовой информации содержится информация о том, что подозреваемый русский.

В Германии проживают сотни тысяч русскоязычных граждан, не являющихся гражданами России.