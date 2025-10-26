сегодня в 17:46

В Гааге на климатический марш вышли тысячи людей

В Гааге, в преддверии намеченных на 29 октября досрочных парламентских выборов в Нидерландах, проходит масштабный климатический марш, собравший тысячи участников, сообщает РИА Новости .

Организаторы мероприятия выражают обеспокоенность недостаточными усилиями политиков в решении климатических проблем. На опубликованных в Сети кадрах видно, что на марш вышли тысячи людей.

Демонстранты несли плакаты с лозунгами, призывающими к прекращению финансирования ископаемого топлива, активизации климатической политики, а также остановке деятельности крупных предприятий, наносящих ущерб окружающей среде.

Также участники марша призывают власти страны к принятию тех или иных выборов в пользу климата.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.