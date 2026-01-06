В ФРГ приняли к сведению заявления Медведева о вероятном похищении Мерца

Правительство Германии приняло к сведению заявления зампреда Совета безопасности России Дмитрий Медведева. Чиновник говорил, что после случившегося в Венесуэле он «вполне может представить себе» подобную операцию по захвату против глав иных государств, среди которых и канцлер ФРГ Фридрих Мерц, сообщает ТАСС .

«Мы, конечно, приняли к сведению эти высказывания», — сказал журналистам во время брифинга представитель кабмина ФРГ Себастьян Хилле.

Он отметил, что канцлер Германии Мерц находится под хорошей и надежной защитой. Ее обеспечивает Федеральное ведомство по уголовным делам.

4 января Медведев сказал, что после случившегося в Венесуэле вполне может представить операцию по захвату против глав иных государств. Среди них и Мерц. Политика есть, за что преследовать, даже в ФРГ, считает зампред Совбеза РФ.

