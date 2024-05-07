В Финляндии заявили об «исключительном законе» для открытия границы с РФ

Глава финского Минобороны Антти Хяккянен допустил, что Финляндия может открыть границу с Россией. По словам министра, КПП на госрубежах могут заработать вновь после принятия закона о беженцах, сообщает «Sputnik Беларусь» со ссылкой на издание Etelä-Saimaa.

Тем не менее, если законопроект примут, то в Хельсинки намерены ввести ограничения для просителей политического убежища и поступающих в страну через финско-российскую границу.

«Граница может открыться для пассажирского транспорта, если будет принят новый „исключительный закон“» — сказал Антти Хяккянен.

Министр добавил, что законопроект внесут в парламент Финляндии уже через одну-две недели. Если проект примут, то он вступит в силу в кратчайшие сроки.