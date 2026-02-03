В файлах Эпштейна не нашли подтверждений знакомства семьи Трампов через него

Публикация архивов Джеффри Эпштейна вызвала обсуждение слухов о том, что финансист якобы познакомил Меланию Кнаусс с Дональдом Трампом, однако факты и хронология событий этому не соответствуют, сообщает kp.ru .

В открытом доступе появились новые материалы из досье скандального финансиста Джеффри Эпштейна. Среди миллионов файлов оказался 11-страничный отчет свидетеля ФБР, в котором утверждается, что именно Эпштейн познакомил Меланию Кнаусс с Дональдом Трампом через агента Паоло Замполли.

Однако проверка фактов показала, что эта версия не совпадает с известной хронологией. Паоло Замполли действительно был основателем агентства ID Models и сыграл важную роль в переезде Мелании в США, но упоминаний о его партнерстве с Эпштейном нет. Мелания познакомилась с Замполли в 1995 году, а в 1996-м переехала в Нью-Йорк по его приглашению.

Официальная версия знакомства Мелании и Дональда Трампа подтверждается многочисленными источниками и мемуарами. Они встретились в 1998 году на вечеринке в Нью-Йорке, где Меланию представили Трампу Замполли и фотограф Эдит Мольнар. Дальнейшие отношения пары развивались открыто, и в 2005 году они поженились.

Таким образом, утверждение о том, что Эпштейн был посредником в их знакомстве, не подтверждается ни датами, ни известными фактами. Этот слух остается лишь одной из многочисленных неподтвержденных версий из архивов Эпштейна.

