В Эстонии отключат электричество из-за перехода на европейскую сеть

Премьер-министр Михал: в Эстонии могут отключить электричество на 72 часа

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что в худшем сценарии в ближайшее время в стране на 72 часа отключат электричество: это связано с переходом Эстонии, Латвии и Литвы на европейскую сеть, сообщает «Царьград» .

«В лучшем случае ничего не произойдет, если возникнут проблемы, следующим шагом будет определение, каких потребителей нужно отключить. Худший сценарий — отключение электричества на 72 часа», — сказал политик в интервью газете Postimees.

С 8 февраля 2025 года прибалтийские страны намерены отсоединиться от российской сети электроэнергии, на следующий день они подключатся к европейской сети. На этот проект Европейский союз уже выделил около 1,2 миллиарда долларов, это покроет примерно три четверти всех расходов.

Ранее The Guardian сообщила, что у берегов Эстонии собирается флотилия НАТО для защиты европейских подводных кабелей и трубопроводов.