В ЕС нашли законную возможность навсегда заморозить российские активы

Европейские чиновники обнаружили в договорах Евросоюза юридический механизм, позволяющий навсегда заморозить российские активы без необходимости единогласного продления санкций каждые шесть месяцев. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники в ЕС.

Согласно новой трактовке, статья в договорах ЕС, применяемая в условиях «серьезных экономических потрясений», позволяет принимать такие меры без единогласия всех стран-участниц. Это устраняет прежнюю уязвимость, когда любая страна ЕС могла единолично заблокировать продление санкций и обеспечить России доступ к ее резервам.

«В лучшем случае новый пакет законов позволит ЕС навсегда заблокировать резервы России, что означает, что банки никогда не будут обязаны исполнять требования о снятии средств», — отмечает издание. Эксперты уже охарактеризовали подобное законодательное решение как беспрецедентное и потенциально оспоримое в суде.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что конфискация активов РФ в Евросоюзе будет иметь негативные последствия. По его поручению правительство России разрабатывает пакет ответных мер.

