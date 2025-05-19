В Ереване высказались о перспективах российских военных в Армении

Власти Армении не обсуждают вывод российской военной базы со своей территории, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление спикера парламента республики Алена Симоняна в ходе брифинга. Ранее один из армянских депутатов-оппозиционеров утверждал, что Ереван и Баку могли договориться о выводе российских войск из Гюмри.

«Нет такого, Армения сегодня не обсуждает возможность вывода российской военной базы», — сказал Симонян.

Ранее депутат парламента Армении от оппозиционной фракции «Честь имею» Тигран Абрамян выразил мнение, что Ереван и Баку могли скоординировать вопрос вывода военной базы РФ из армянского Гюмри. До этого помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявлял, что «нет необходимости» в пребывании в Армении иностранных военных, потому что они «вмешиваются для реализации своих интересов», писали азербайджанские СМИ.

Российская военная база размещена в Гюмри в Ширакской области Армении. Согласно договору, она должна функционировать до 2044 года. Пограничное управление ФСБ России в Армении включает в себя четыре погранотряда, которые дислоцированы в Гюмри, Армавире, Мегри и Арташате, сообщало РИА Новости.