В Ереване согласовали дорожную карту «обновления» Армянской церкви

сегодня в 02:59

Премьер-министр Армении Никол Пашинян совместно с шестью архиепископами и четырьмя епископами подписал дорожную карту, направленную на «обновление» Армянской апостольской церкви (ААЦ). Видео с церемонии подписания было опубликовано в Telegram-канале главы правительства.

Подписанный текст включает пять ключевых пунктов: продвижение повестки обновления, отстранение фактического главы ААЦ, избрание местоблюстителя католикоса, принятие нового Устава церкви и последующие выборы Католикоса всех армян.

В документе подчеркивается, что Устав должен закрепить механизмы соблюдения канонических принципов, финансовой прозрачности и этических норм духовенства.

Этот шаг является частью открытой кампании Пашиняна, направленной на смещение действующего главы церкви Гарегина II, избранного пожизненно, что стало ответом на длительный конфликт между правительством и духовенством, обострившийся после критики Эчмиадзином политики властей по вопросу Нагорного Карабаха.

