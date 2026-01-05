В Ереване согласовали дорожную карту «обновления» Армянской церкви
Премьер-министр Армении Никол Пашинян совместно с шестью архиепископами и четырьмя епископами подписал дорожную карту, направленную на «обновление» Армянской апостольской церкви (ААЦ). Видео с церемонии подписания было опубликовано в Telegram-канале главы правительства.
Подписанный текст включает пять ключевых пунктов: продвижение повестки обновления, отстранение фактического главы ААЦ, избрание местоблюстителя католикоса, принятие нового Устава церкви и последующие выборы Католикоса всех армян.
В документе подчеркивается, что Устав должен закрепить механизмы соблюдения канонических принципов, финансовой прозрачности и этических норм духовенства.
Этот шаг является частью открытой кампании Пашиняна, направленной на смещение действующего главы церкви Гарегина II, избранного пожизненно, что стало ответом на длительный конфликт между правительством и духовенством, обострившийся после критики Эчмиадзином политики властей по вопросу Нагорного Карабаха.
